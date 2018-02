Flammen in der Küche: fünf Menschen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand sind in Wiesbaden fünf Familienmitglieder verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Das Feuer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte weitestgehend erloschen. Nachbarn betreuten die Familie bereits. Die Einsatzkräfte löschten noch einige Glutnester.