Nach Brandserie in Welzow zwei Verdächtige in U-Haft

Welzow (dpa/bb) - Nach einer Serie von Bränden in Welzow (Spree-Neiße) sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wurden die Männer bereits am Mittwochabend festgenommen. Zuvor hatte es erneut in dem Ort gebrannt. Weil sich die Hinweise auf deren Täterschaft verdichtet hätten, habe die Staatsanwaltschaft Cottbus am Donnerstag einen Haftantrag gestellt. Das Amtsgericht gab dem statt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandserie dauern an.

Die Männer aus Welzow stehen im Verdacht, am Mittwochabend eine Holztür im Keller eines Wohnhauses in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer ging nach Polizeiangaben wieder von allein aus. Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge gibt mit anderen Bränden in Welzow in den vergangenen Wochen.