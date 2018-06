Bootshaus in Eldenburg steht in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eldenburg (dpa/mv) - Ein Bootshaus in Eldenburg im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat Feuer gefangen. Der Polizei zufolge brach der Brand am Dienstagmorgen aus. Die Ursache hierfür war zunächst unklar. Verletzte wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Am Morgen waren die Löscharbeiten in vollem Gange, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Bundesstraße 192 musste zwischen Klink und Waren zwischenzeitig gesperrt werden.