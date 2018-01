Feuerwehr löscht Brand in JVA Waldheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waldheim (dpa/sn) - Ein Brand in der JVA Waldheim (Mittelsachsen) hat für einen Feuerwehreinsatz hinter Gefängnismauern gesorgt. Das Feuer sei am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache in der Lackiererei des Gefängnisses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Dort seien zum Zeitpunkt des Brandes Bauarbeiten von einer Fremdfirma verrichtet worden. Gefangene hätten sich nicht in dem Bereich aufgehalten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Höhe des Sachschades stand zunächst noch nicht fest. Die Polizei geht von einem technischen Defekt oder fahrlässiger Brandstiftung aus.