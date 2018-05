Zugverkehr nahe Bremen wegen Böschungsbrand unterbrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Verden (dpa/lni) - Feuer legt Zugverkehr lahm: Weil eine Böschung am Rand der Bahnstrecke in Brand geraten ist, konnten Züge nahe Bremen am Freitag einige Stunden nicht fahren. Der Brand sei wohl durch eine fest sitzende Bremse eines vorbeifahrenden Zuges und den Funkenflug ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

In Folge des Feuers waren mehrere Strecken ab dem Nachmittag voll gesperrt: Zwischen Bremen und Eystrup sowie zwischen Verden und Rotenburg an der Wümme fuhren keine Züge. Fahrgäste konnten auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Auch mehrere Fernverkehrszüge fielen aus. Der IC aus Richtung Oldenburg kommend wurde auf dem Weg nach Hannover über Osnabrück umgeleitet. Die Bahn rechnete am Abend damit, dass die Strecke gegen 20.00 Uhr wieder komplett freigegeben werden könnte.

Die Feuerwehr Verden war nahe der Gleise im Einsatz, um die brennenden Büsche zu löschen. Dass auf diese Weise ein Feuer ausgelöst wurde, sei "in dieser Form sehr ungewöhnlich", sagte der Bahnsprecher. Fahrgäste und Personal verletzten sich nicht.