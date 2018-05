Scheune und Dachstühle in Veitsrodt in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Veitsrodt (dpa/lrs) - In der Nacht auf Donnerstag hat in Veitsrodt (Landkreis Birkenfeld) eine Scheune Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf Dachstühle angrenzender Wohnhäuser über. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Häuser verhindern, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 000 Euro. Was das Feuer ausgelöst hat, war zunächst unklar, da die Gebäude noch nicht begehbar waren.