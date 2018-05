Feuerwehr löscht Moorbrand bei Twist

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Twist (dpa/lni) - An der Grenze zwischen den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim hat am Dienstag ein Moor gebrannt. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Twist, Hoogstede und Schöninghsdorf löschten am Nachmittag das Feuer auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern, sagte der stellvertretende Ortsbrandmeister Christian Börtz. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.