Junge nach Brand außer Lebensgefahr: Mutter noch nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moordorf (dpa/lni) - Ein dreijähriger Junge, der bei einem Brand in Moordorf (Landkreis Aurich) seinen Vater und seinen Bruder verlor, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Der Zustand des Kindes sei stabil und nicht mehr lebensbedrohlich, teilte die Polizei in Aurich am Sonntag mit. Die 28 Jahre alte Mutter befinde sich dagegen weiter in sehr kritischem Zustand. Nach dem Feuer am frühen Freitagmorgen war zunächst der 29 Jahre alte Familienvater gestorben, am Abend erlag dann auch der Sechsjährige seinen Verletzungen. Ein Passant hatte Rauch an dem Haus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei konnte am Sonntag noch keine Angaben zur Brandursache machen.