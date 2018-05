Feuer in Scheune und Schuppen: Kalb muss erschossen werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Spangenberg/Homberg (dpa/lhe) - Bei einem Scheunenbrand in Spangenberg (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden. Ein bereits vor dem Feuer erkranktes Kalb kollabierte und musste von der Polizei erschossen werden, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der Brand war am Dienstagabend in einem Schuppen ausgebrochen, in dem sich ein Stromaggregat befand. Die Flammen griffen auf die nahegelegene Scheune über, in der sich neben dem Kalb noch mehrere Kühe befanden. Der 67 Jahre alte Landwirt trieb sie ins Freie. Er verletzte sich leicht am Arm. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.