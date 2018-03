Wohnhaus brennt: Bewohner unverletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerstedt (dpa/th) - Bei einem Brand ist ein Wohnhaus in Schwerstedt (Landkreis Sömmerda) erheblich beschädigt worden. Die beiden Bewohner des Hauses blieben unverletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Brand wurde der Feuerwehr am späten Montagabend gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten etwa sechs Stunden. Auch am Morgen war die Feuerwehr noch vor Ort. Es müsse sichergestellt werden, dass das Feuer durch Glutnester nicht noch einmal aufflammt, hieß es. Die Brandursache war zunächst nicht klar. Der Schaden wird auf etwa 150 000 Euro geschätzt.