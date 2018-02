Feuer in Mehrfamilienhaus: sechs Menschen gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schalkau (dpa/th) - In einem Mehrfamilienhaus in Schalkau (Kreis Sonneberg) ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Sechs Menschen seien von den Rettungskräften aus dem brennenden Gebäude herausgeholt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Dachstuhl des Hauses brenne in voller Ausdehnung. Noch werde überprüft, ob sich weitere Bewohner bei Ausbruch des Feuers im Gebäude aufgehalten hätten. 80 Feuerwehrleute seien bei der Bekämpfung des Brandes eingesetzt. Die Löscharbeiten sollten den Angaben der Sprecherin noch mehrere Stunden andauern.