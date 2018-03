Großer Brand vernichtet Firmenhalle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Salzwedel (dpa/sa) - Bei einem Großbrand in Salzwedel ist eine Firmenhalle komplett abgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei in Magdeburg am Dienstagmorgen mitteilte. Der Brand sei am Montagabend gemeldet worden. Die Feuerwehr habe etwa viereinhalb Stunden gebraucht, um das Feuer zu löschen. Explodierende Benzinkanister hatten die Löscharbeiten auf dem Firmengelände erschwert. Da es in einem Industriegebiet lag, waren keine Anwohner in Gefahr. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 400 000 Euro geschätzt.