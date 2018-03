Rotenburg: Explosion zerstört Teile eines Landkreisgebäudes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rotenburg (dpa/lni) - In einem Gebäude des Landkreises Rotenburg hat es in der Nacht zum Samstag eine Explosion gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die hinteren Büro- und Laborräume der Kreisarchäologie zerstört, im Gebäude brannte es. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zehn Löschfahrzeuge waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. In dem Haus ist auch das Jobcenter untergebracht. Die Gründe für die Explosion sind unbekannt.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. "Es kann durchaus ein technischer Defekt gewesen sein", sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es bislang nicht. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Dem Sprecher zufolge ist das Gebäude relativ neu und hat einen hohen Wert. "Ob die Statik in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist noch unklar", sagte van der Werp. Ein Teilbereich der Kreisarchäologie liege in Schutt und Asche.