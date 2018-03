Gutachter untersucht nach Explosion Landkreisgebäude

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rotenburg (dpa/lni) - Nach der Explosion in einem Landkreisgebäude in Rotenburg soll ein Gutachter die betroffenen Räume untersuchen. Dieser soll klären, wie es zu dem Unglück kam. "Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nach wie vor nicht", sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Montag. Die Explosion hatte in der Nacht zum Samstag Büro- und Laborräume der Kreisarchäologie zerstört. Es brannte in dem Gebäude. Wichtige Fundstücke hätten Mitarbeiter am Samstag in Sicherheit bringen können, sagte van der Werp. Die Höhe des Schadens war am Montag noch unklar. Auch ob das Gebäude oder Teile davon einsturzgefährdet sind, müssen Experten noch prüfen.