Wohnhausbrand in Regis-Breitingen: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regis-Breitingen (dpa/sn) - Vier Frauen sind bei einem Wohnhausbrand in Regis-Breitingen (Landkreis Leipzig) verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig brach das Feuer in dem Neubaublock am Dienstag aus noch ungeklärter Ursache im vierten Stock aus. Die 77 Jahre alte Mieterin sowie drei Frauen aus der Nachbarschaft im Alter von 28 bis 80 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.