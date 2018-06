Nachbarn retten Bewohner aus brennendem Haus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wernigerode (dpa/sa) - Anwohner haben zwei Menschen aus einem brennenden Haus in Wernigerode gerettet. Das Feuer sei am Samstagnachmittag im Ortsteil Reddeber ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachbarn bemerkten den Brand, traten die Haustür ein und retteten die beiden Bewohner. Der 34 Jahre alte Mann und die 85-jährige Frau kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mehr als 100 000 Euro geschätzt. Zur Ursache ermittelt die Kriminalpolizei.