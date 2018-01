Nach Brand: Zweite Leiche entdeckt - Tötungsdelikt vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rathenow (dpa/bb) - Eine zweite Leiche ist in dem brennenden Mehrfamilienhaus in Rathenow (Havelland) entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Bei den Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte am Samstagmorgen zunächst eine leblose Frau in einer Wohnung, wie die Polizeidirektion Süd berichtete. Bei dem zweiten Toten handele es sich um einen Mann. An den Toten seien Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt worden.