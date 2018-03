Seniorin bei Feuer in Gartenlaube verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zörbig (dpa/sa) - Eine 86 Jahre alte Frau ist bei einem Feuer in einer Gartenlaube in Zörbig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) verletzt worden. Die Seniorin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer war am frühen Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache im Ortsteil Werben ausgebrochen. Die Laube brannte völlig nieder. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann, der ebenfalls ins Krankenhaus kam. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.