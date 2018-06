Zwei Scheunen fangen Feuer: 200 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pleystein (dpa/lby) - Bei Bränden in zwei Scheunen in Pleystein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist am Montagmorgen ein Schaden in Höhe von rund 200 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Auf beiden Scheunen seien Photovoltaikanlagen installiert gewesen, deren Schadenssumme die Polizei alleine mit rund 80 000 Euro bezifferte. Die Brandursache war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung gab es den Angaben nach nicht.