Hoher Schaden bei Brand in Stallung

Obertaufkirchen (dpa/lby) - Hoher Schaden, aber niemand verletzt - so lautet die Bilanz nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Silversternacht im oberbayerischen Landkreis Mühldorf. Dort war nach Angaben der Polizei in Obertaufkirchen im Weiler Frauenornau aus noch ungeklärter Ursache eine Stallung in Brand geraten. Das Gebäude brannte vollständig nieder, die darin befindlichen Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 250 000 Euro geschätzt.