Brand in Seniorenheim: Zwei Frauen lebensgefährlich verletzt

Oberdingen (dpa/lsw) - Zwei Seniorinnen sind beim Brand in einem Altenheim in Oberdingen (Landkreis Karlsruhe) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachten die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag insgesamt 63 Menschen aus dem Gebäude. Eine 82-jährige und eine 97-jährige Bewohnerin erlitten durch den Rauch und das Feuer lebensgefährliche Verletzungen. Eine weitere Person bekam bei der Rettung einen Kreislaufzusammenbruch.

Alle drei wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand, am Gebäude entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 150 000 Euro. Die Ursache für das Feuer war den Angaben nach vermutlich ein technischer Defekt.