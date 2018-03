Rauch über Nürnberg: Brand in Recyclinghof

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Auf einem Recyclinghof in Nürnberg ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Sperrmüll, der in sechs größeren Containern gelagert war, geriet in Brand, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei starker Rauch entstanden, der bis in die Innenstadt gezogen sei. "Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht", so die Polizei. Weshalb es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Das Feuer war nach gut anderthalb Stunden gelöscht.