Drei Hausbewohner bei Küchenbrand leicht verletzt

Neuhausen (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einer Küche sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der junge Mann aus Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) hatte geschlafen, als das Feuer am Sonntag in der Nähe des Herdes ausbrach, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Laut Polizei hatte der Mann die Wohnung sofort verlassen, nachdem ihn der Rauchmelder geweckt hatte. Er und zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit rund 10 000 Euro.