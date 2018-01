Frau stirbt bei Wohnungsbrand: Feuerwehrmann verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Neu-Isenburg ist am Freitagvormittag eine 88 Jahre Frau ums Leben gekommen. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte die Feuerwehr alarmiert, als sie in der Wohnung der von ihr betreuten Frau Rauch bemerkte, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr sagte. Ein hauptamtlicher Feuerwehrmann, der in der Nähe des Einfamilienhaus unterwegs war, war als erster vor Ort und stellte fest, dass eine Couch in Brand geraten war. Er erlitt beim Betreten der verrauchten Wohnung eine Rauchvergiftung. Seine Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr bargen die leblose Wohnungsbewohnerin. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.