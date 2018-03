100-Jährige aus brennendem Zimmer gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Eine 100-Jährige ist bei einem Zimmerbrand in einem Münchner Wohnhaus gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr war am Dienstag in der Küche der Frau ein Feuer ausgebrochen. Die Seniorin konnte mithilfe ihrer Nachbarin in den Flur flüchten und wurde dort von den Feuerwehrleuten aus dem Haus gebracht. Sie erlitt eine leichte Rauchvergiftung und Verbrennungen an der Hand. Die Brandursache war zunächst unklar.