Pferdestall in Nordsachsen brennt: großer Feuerwehreinsatz

Mügeln (dpa/sn) - Im nordsächsischen Mügeln ist am Mittwoch ein großer Pferdestall ausgebrannt. Die Polizei warnte am späten Abend über Twitter vor giftigen Dämpfen und rief die Menschen in der Umgebung auf, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Alle Pferde seien aus dem Stall gerettet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Brandursache konnte sie keine Angaben machen, auch die Schadenshöhe war noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten am späten Abend noch an, mehr als 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz.