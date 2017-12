Lagerhalle im Jerichower Land abgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Möckern (dpa/sa) - Bei einem nächtlichen Feuer ist eine Lagerhalle im Jerichower Land zerstört worden. Die Feuerwehr war in der Nacht zu Samstag stundenlang im Einsatz, um den Brand in Möckern zu löschen, wie die Polizei in Burg mitteilte. In der Halle waren etwa 100 Ballen Heu und Stroh gelagert worden. Der Sachschaden wird auf 35 000 Euro geschätzt. Die Polizei schließt nach ersten Erkenntnissen Brandstiftung nicht aus. Experten der Kriminalpolizei ermitteln.