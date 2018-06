Vollbrand von Wohnhaus in Themar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Themar (dpa/th) - In Themar (Landkreis Hildburghausen) ist am Mittwoch ein Wohnhaus in Vollbrand geraten. Die Flammen griffen am Abend auf zwei angrenzende Gebäude über, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Elf Feuerwehren waren im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Der Brandort war am späten Mittwochabend weiträumig abgesperrt.