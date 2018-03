Bad Neuenahr-Ahrweiler: Technischer Defekt verurdacht Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Ein technischer Defekt ist vermutlich die Ursache für den Brand eines Firmengebäudes in Bad Neuenahr-Ahrweiler gewesen. Das geht aus den Untersuchungen der Brandermittler der Kriminalpolizei Mayen hervor. Diese inspizierten am Montag das Gebäude, in dem in der Nacht zu Samstag das Feuer ausgebrochen war. Laut den Ermittlern entstand der Brand wahrscheinlich durch ein defektes technisches Gerät in einem Raum, der als Computerwerkstatt genutzt wird. Der Werkstattraum und das Inventar brannten vollständig aus. Nach Angaben der Firma sind auch die angrenzenden Büros und Lagerräume nicht mehr benutzbar, die Firma wich deswegen in die Seminarräume aus. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mehr als 100 000 Euro. Zunächst war von rund 200 000 Euro die Rede.