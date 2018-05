Blitz schlägt in Mehrfamilienhaus ein: Keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

March (dpa/lsw) - Wegen eines Blitzeinschlags in ein Mehrfamilienhaus in March (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben zehn Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Blitz habe während eines starken Gewitters in den Dachstuhl eingeschlagen und einen Brand ausgelöst, teilte die Polizei in Freiburg mit. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Donnerstag niemand. Den Angaben zufolge konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Die Dachgeschosswohnung sei nun aber unbewohnbar. Die Bewohner wurden in einem angrenzenden Hotel untergebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden zwischen 20 000 und 30 000 Euro.