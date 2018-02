Ältere Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marburg (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Marburg ist in der Nacht zu Montag eine 83-Jährige gestorben. Das Feuer sei am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehrleute fanden die leblose Frau in der brennenden Wohnung, Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Nach den ersten Erkenntnissen schloss die Polizei vorsätzliche Brandstiftung und einen technischen Defekt als Ursache aus. Das Feuer soll im Schlafzimmer ausgebrochen sein. Der Brand habe sich auch auf dieses Zimmer beschränkt.

Die Frau war allein in der Zweizimmerwohnung im ersten Stock gewesen. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt, sie konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem der Brand gelöscht war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.