Kinderwagen in Leipziger Plattenbau angezündet

Leipzig (dpa/sn) - In einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Grünau haben Zündler zwei Kinderwagen in Brand gesteckt. Der Qualm sei am späten Donnerstagabend bis in die vierte Etage hoch gezogen, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Treppenhaus wurde verrußt, wegen der Hitzeeinwirkung bröckelte der Putz von den Wänden. Eine Zeugin sah der Polizei zufolge zwei Jugendliche, die zur Brandzeit aus dem Haus rannten. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt.