Feuer auf früherem Kasernen-Gelände: Brandstiftung?

Leipzig (dpa/sn) - Auf dem Gelände der ehemaligen Olbricht-Kaserne in Leipzig hat eine leerstehende Halle gebrannt. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am Freitagabend in dem 20 mal 25 Meter großen Gebäude ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Im nahen Umkreis des Brandes wurden mehrere Personen kontrolliert. Es werde geprüft, ob sie in Verbindung mit dem Brand stehen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst unklar. Laut der Sprecherin besteht der Verdacht der Brandstiftung.