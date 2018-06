31-Jähriger rettet schlafende Frau vor Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Ein 31 Jahre alter Mann hat eine schlafende Frau in Leipzig vor einem Feuer gerettet. Er hatte in einem zum Abriss vorgesehenen Haus am frühen Freitagabend Rauch bemerkt und war daraufhin in das Gebäude gelaufen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort fand er schließlich die 42 Jahre alte Frau. Beide erlitten eine Rauchvergiftung und wurden ambulant behandelt. In dem Gebäude war aus bislang ungeklärter Ursache Müll in Brand geraten. Es wird nach Angaben der Polizei von Obdachlosen als Unterkunft genutzt.