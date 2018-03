Lagerhallenbrand verursacht hohen Sachschaden in der Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lambsheim (dpa/lrs) - Der Brand einer Lagerhalle im pfälzischen Lambsheim hat einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Die Halle sei einsturzgefährdet, berichtete die Polizei am Freitag. Verletzt wurde bei dem Feuer am Donnerstagnachmittag niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu sollten an diesem Freitag fortgesetzt werden.

Gelöscht war der Brand gegen 18.30 Uhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Ausbruch des Feuers geben können. Wegen starker Rauchentwicklung waren die Anwohner mit Lautsprecherdurchsagen aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.