Feuer in Wohnhaus: Zwei Verletzte in Köln

Köln (dpa/lnw) - In einem achtgeschossigen Wohnhaus in Köln ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Zwei Menschen atmeten Rauchgase ein und mussten deshalb ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr am Abend berichtete. Als die Rettungskräfte am Brandort eintrafen, hätten Flammen aus einem Balkon geschlagen. Sie drohten, auf das Stockwerk darüber überzugreifen. Das Treppenhaus sei stark verraucht gewesen, so die Feuerwehr. Sie konnte das Feuer schnell löschen. Eine Wohnung war vorerst nicht mehr bewohnbar.