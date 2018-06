Brand im Schlosshotel in Klink

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klink (dpa/mv) - Im Schlosshotel in Klink (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat es am Donnerstag gebrannt. Das Feuer brach in einem Lagerraum im Keller aus und war nach rund 20 Minuten unter Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Die Hotelgäste und Angestellten wurden vorübergehend aus dem Gebäude gebracht. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei einen technischen Defekt an einem der elektrischen Geräte. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.