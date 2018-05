Hochhäuser ohne konkrete Brandschutzmängel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Knapp ein Jahr nach dem verheerenden Feuer im Londoner Grenfell Tower sind die Überprüfungen von Hochhäusern in Schleswig-Holstein so gut wie abgeschlossen. "Fassaden, die konkret gefährlich sind, wurden bislang nicht gemeldet", sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem verheerenden Feuer am 14. Juni 2017 in dem Wohnturm im Westen der britischen Hauptstadt waren 72 Menschen ums Leben gekommen.

Nach der Brandkatastrophe in London hatte das Innenministerium in Kiel die zuständigen Bauaufsichtsbehörden im Norden gebeten, die Fassaden der etwa 300 Hochhäuser in Schleswig-Holstein zu überprüfen. "Bis auf Einzelfälle wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft der Eigentümer ist die Überprüfung abgeschlossen", sagte der Sprecher.