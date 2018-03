Drei Brände: Zahlreiche Menschen müssen Häuser verlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Im Kieler Stadtteil Gaarden sind in der Nacht zum Dienstag bei drei Bränden mehrere Menschen verletzt worden. Bei einem Feuer im Gustav-Schatz-Hof mussten etwa 90 Bewohner ihre Häuser verlassen, dabei erlitten mehrere von ihnen Rauchvergiftungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Kellerbrand war der Rauch in zwei Mehrfamilienhäuser gedrungen, mindestens zwei Bewohner mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wenige Häuser weiter hatte es drei Stunden zuvor in einem anderen Keller ebenfalls gebrannt, nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt. Ebenfalls im Kieler Stadtteil Gaarden - aber etwas weiter entfernt - geriet eine Wohnung in Brand. Verletzte habe es dabei nicht gegeben, hieß es in einem ersten Fazit der Feuerwehr. Die Brände wurden in allen drei Fällen gelöscht. Ob es einen Zusammenhang gab und was die Ursachen waren, war zunächst unklar.