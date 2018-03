Wohnhausbrand im Ilm-Kreis: Bewohner retten sich rechtzeitig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmtal (dpa/th) - Ein Einfamilienhauses in Ilmtal (Ilm-Kreis) ist in der Nacht zum Mittwoch bei einem Brand schwer beschädigt worden. Die Flammen brachen aus bisher ungeklärter Ursache am Schornstein aus, wie die Polizei in Erfurt sagte. Die drei Bewohner des Hauses im Ortsteil Kleinliebringen, ein 34 Jahre alter Mann, eine 31-jährige Frau und der dreijährige Sohn, konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Sie blieben unverletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl in voller Ausdehnung gebrannt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf vorläufig 45 000 Euro geschätzt. Die Gemeinde Ilmtal kümmere sich um Quartier für die Familie.