200 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand: Asche löst Feuer aus

Hünstetten/Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Hünstetten (Rheingau-Taunus-Kreis) ist am Dienstagmorgen ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, wie die Polizei in Bad Schwalbach mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand offenbar durch Kaminasche ausgelöst worden, die fahrlässig außen am Haus entsorgt worden sei, erklärte ein Polizeisprecher. Die vierköpfige Familie kam bei Nachbarn unter. Die Feuerwehr war am Morgen noch für Nachlöscharbeiten am Brandort.