91-Jähriger stirbt bei Brand in Wohnhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Horb am Neckar (dpa/lsw) - Ein 91-Jähriger ist bei einem Brand in seinem Wohnhaus in Horb am Neckar gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Dachstuhl komplett in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Der alleine im Haus wohnende Mann konnte am Sonntag nur noch tot geborgen werden. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.