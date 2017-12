Brand in Lagerhalle: Dicker Rauch Richtung Ludwigshafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hochdorf-Assenheim (dpa/lrs) - Ein Feuer in einer Lagerhalle in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) hat zu einer gewaltigen schwarzen Rauchwolke westlich von Ludwigshafen geführt. Wegen des starken Rauchs rief die Feuerwehr die Anwohner in der Region über das Warnsystem Katwarn am Sonntag dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es könne zur Geruchsbelästigung kommen. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten zunächst abgeschaltet werden. Der Brand sei auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand.

Nach Angaben der "Rheinpfalz" aus Ludwigshafen befanden sich in der brennenden Halle Maschinen, Reifen und Kisten. Ein Messwagen sei unterwegs um festzustellen, ob die Wolke gesundheitsgefährdend sei. Die Rauchwolke sei auch von der Autobahn 65 aus sichtbar gewesen. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind laut der Zeitung vor Ort. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.