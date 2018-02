Brand in Lagerhalle: Zwei Feuerwehrleute verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hennef (dpa/lnw) - Auf einem von der Landwirtschaft genutzten Hof in Hennef-Oberauel (Rhein-Sieg-Kreis) ist in der Mittwochnacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mitteilte, stand eine Lagerhalle in der Nacht in Flammen. Inzwischen habe man das Feuer unter Kontrolle. Bei dem Löscheinsatz verletzten sich zwei Feuerwehrmänner leicht, weil sie auf gefrorenem Löschwasser ausrutschten. Die Brandursache und der Schaden waren zunächst nicht bekannt.