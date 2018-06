Großbrand in Tischlereibetrieb in Heide: keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heide (dpa/lno) - In einer Tischlerei und einem Lacklager in Heide (Kreis Dithmarschen) ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, brannte der in einem Gewerbegebiet gelegene Betrieb am Morgen in voller Ausdehnung. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand in dem Gebäude. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster wegen der starken Rauchentwicklung zu schließen. Die Brandursache war zunächst unklar. Etwa drei Stunden nach Ausbruch des Feuers war der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle. Der Einsatz sollte aber voraussichtlich noch bis mittags dauern, da Glutnester bekämpft werden müssten.

Außerdem sei das Löschwasser durch die in dem Betrieb gelagerten Lacke und Farben kontaminiert und müsse gesondert entsorgt werden. Das Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wertstoffhof sowie einen Gartenbaubetrieb konnte verhindert werden. Die Löscharbeiten wurden erschwert, da die starke Rauchentwicklung den einzigen Zugang zu dem brennenden Betrieb stark behinderte, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Außerdem musste Löschwasser über mehrere Kilometer lange Schläuche beschafft werden, die teilweise auch über Bahngleise verliefen. Einer Sprecherin der Deutschen Bahn zufolge war die Strecke zwischen Meldorf und Heide seit dem Morgen gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen wurde eingerichtet. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, war zunächst unklar. Aufgrund der Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung wurde auch die in der Nähe gelegene Umgehungsstraße Fritz-Thiedemann-Ring gesperrt. Insgesamt waren etwa 150 Einsatzkräfte am Brandort.