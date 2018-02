Großbrand in Lagerhalle: Agebrannt und eingestürzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Hannover ist am Donnerstagabend in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. "Der vordere Teil der Halle ist komplett abgebrannt und zusammengestürzt, den hinteren konnten wir halten", sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Freitag. Verletzte gab es nicht.

Im zusammengestürzten Teil der Halle war Bekleidung gelagert, im hinteren befand sich Autozubehör. Das Feuer wurde gegen 19.45 Uhr gemeldet. Wegen des Rauchs und der damit einhergehenden Sichtbeschränkung gab die Polizei vorübergehend eine Warnmeldung für die nahegelegene Autobahn 2 heraus, wie ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Die Feuerwehr war mit etwa 240 Einsatzkräften vor Ort. "Das Feuer ist unter Kontrolle", teilte ein Feuerwehrsprecher gegen 1.30 Uhr mit. Zu diesem Zeitpunkt rauchte es allerdings noch immer. "Unter den Trümmern sind noch Glutnester, die löschen wir weiterhin ab." Bis in die frühen Morgenstunden sollten noch Feuerwehrleute vor Ort sein. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.