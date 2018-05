Großbrand verhindert: Feuerwehr löscht Dachterrassen-Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Durch rechtzeitiges Eingreifen haben Einsatzkräfte der Feuerwehr in Hamburg-Wandsbek den Brand einer Lagerhalle verhindert. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache am Samstagabend auf der möblierten Dachterrasse der rund 750 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Die 36 Einsatzkräfte löschten die Flammen, bevor sie sich auf die Lagerhalle aufbreiten konnten. Eine Anwohnerin erlitt nach Feuerwehrangaben einen leichten Schock. Sie wurde noch am Ort von Rettungskräften versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war am Sonntag noch unklar.