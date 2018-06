Feuer in Edelrestaurant und Holzblockhaus in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Flammen in einem bekannten Restaurant und ein lichterloh brennendes Holzblockhaus: In der Nacht auf Samstag ist die Hamburger Feuerwehr zu zwei aufsehenerregenden Bränden ausgerückt.

In der Küche des Nobelrestaurants "Le Canard Nouveau" geriet Mobiliar in Brand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Mitarbeiter des Restaurants wollten sich zunächst nicht dazu äußern, ob der Restaurantbetrieb beeinträchtigt ist.

Wenige Stunden vorher war ein Einfamilien-Holzhaus in Hamburg-Ohlstedt abgebrannt. Der Hamburger Vize-Feuerchef Stephan Wenderoth hatte den Brand beim Joggen bemerkt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Das Feuer habe sich jedoch so schnell ausgebreitet, dass die Einsatzkräfte das Gebäude nur noch kontrolliert abbrennen lassen konnten. Polizeiangaben zufolge brach das Feuer in einem Holzboot auf dem Grundstück aus und griff dann auf das Gebäude über. Verletzt worden sei niemand.