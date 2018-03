Brennender LKW sorgt für Vollsperrung der A7 bei Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein brennender Lastwagen hat in Hamburg zu einer Vollsperrung der A7 in Richtung Norden geführt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstagvormittag im Elbtunnel Qualm aus der Motorhaube seines Fahrzeugs. Der Fahrer schaffte es noch aus dem Tunnel zu fahren, bevor der Lastwagen unmittelbar hinter der Ausfahrt auf dem rechten Fahrstreifen Feuer fing. Der Mann erlitt eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Brandursache war zunächst unklar. Die A7 musste für die Löscharbeiten und die Bergung des Lastwagens voll gesperrt werden. Da der mit Gemüse beladene Lastwagen zunächst entladen werden muss, bevor mit der Bergung begonnen werden kann, soll die Sperrung laut Polizei noch bis in den Nachmittag andauern.