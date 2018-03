17-Jährige schwebt nach Brand weiter in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Hamburg-Harvestehude ist eine 17-Jährige weiterhin in Lebensgefahr. Sie wurde am Montagabend von Rettungskräften bewusstlos im Dachgeschoss gefunden und musste vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde sie in ein künstliches Koma versetzt und in eine Klinik gebracht. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Feuer brach am Montagabend nach bisherigen Erkenntnissen im Erdgeschoss aus und breitete sich bis ins Dachgeschoss aus. Eine 55-jährige Frau und drei Feuerwehrmänner wurden ebenfalls verletzt und kamen in eine Klinik. Die Wohnungen im Gebäude sind laut Polizei nicht mehr bewohnbar.